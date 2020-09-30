Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Moldova, Belarus, Gürcistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Moldova, Belarus, Gürcistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1013 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 53 bin 42'ye yükseldi.

Virüsten sağlığına kavuşan sayısı 418 artarak 38 bin 997, hayatın kaybedenlerin sayısı ise 10 artarak 1320 oldu.

Ülkede, 12 bin 725 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 23 bin 610 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 186'ya yükseldiği ifade edildi.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülkedeki bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik karar almıştı. Karar, 1 Ekim itibarıyla devreye girecek.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dün 835 olarak açıklanmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 371 artarak 78 bin 631'e, ölenlerin sayısının 5 artışla 833'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 205 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 74 bin 525 olduğu kaydedildi.

Ülkede, 3 bin 273 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda ise düşüşe geçmişti.

Ağustosta 100'ün altında görülen günlük vaka sayısı, eylül başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle iki kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 39'a ulaştı.

Ülkede bugün 326 artan vaka sayısı 6 bin 233 kişiye çıkarken, 3 bin 120 hasta iyileşti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 198 artarak 56 bin 717'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 467'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 396 artarak 53 bin 366 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 881 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 9 bin 769'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 76'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 41 artarak 8 bin 572'ye yükseldi.

Ülkede 1121 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Belarus, Moldova, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Nice ile anlaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Mehmet Ceyhan uyardı: Koronavirüs riskini azaltan D vitamininin fazlası, kireçlenme nedeni Mehmet Ceyhan uyardı: Koronavirüs riskini azaltan D vitamininin fazlası, kireçlenme nedeni         
00:36
Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi         
22:36
Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı         
21:51
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı         
21:19
Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı         
19:03
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi         
16:03
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti         
10:22
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 01:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei