Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Moldova, Belarus, Gürcistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1013 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 53 bin 42'ye yükseldi.

Virüsten sağlığına kavuşan sayısı 418 artarak 38 bin 997, hayatın kaybedenlerin sayısı ise 10 artarak 1320 oldu.

Ülkede, 12 bin 725 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 23 bin 610 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 186'ya yükseldiği ifade edildi.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülkedeki bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik karar almıştı. Karar, 1 Ekim itibarıyla devreye girecek.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dün 835 olarak açıklanmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 371 artarak 78 bin 631'e, ölenlerin sayısının 5 artışla 833'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 205 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 74 bin 525 olduğu kaydedildi.

Ülkede, 3 bin 273 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda ise düşüşe geçmişti.

Ağustosta 100'ün altında görülen günlük vaka sayısı, eylül başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle iki kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 39'a ulaştı.

Ülkede bugün 326 artan vaka sayısı 6 bin 233 kişiye çıkarken, 3 bin 120 hasta iyileşti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 198 artarak 56 bin 717'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 467'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 396 artarak 53 bin 366 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 881 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 9 bin 769'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 76'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 41 artarak 8 bin 572'ye yükseldi.

Ülkede 1121 kişinin tedavisi sürüyor.