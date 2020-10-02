Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 952 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 55 bin 16'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşen sayısı da 503 artarak 40 bin 2, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 artışla 1344 olduğu belirtildi.

Ülkede, 13 bin 670 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

Temmuzun ortasından itibaren yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dün açıklanan 1022 vakayla salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 402 artarak 79 bin 421'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artışla 844'e çıktı.

Virüsten 205 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 74 bin 982'ye ulaştı.

3 bin 595 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, ağustosta 100'ün altında görülen günlük vaka sayısı, eylül başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 192 artarak 57 bin 646'ya, virüs kaynaklı ölü sayısının 2 artarak 471'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 383 artarak 54 bin 338 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 834 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 9 bin 852'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 44 artarak 8 bin 661'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 77 ölümün görüldüğü ülkede 1114 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Moldova, Belarus, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

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