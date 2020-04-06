Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

6 saat önce

NUR Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor, System.String[]

NUR Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 954 artarak 6 bin 343'e çıktığı ifade edildi.

Yeni görülen vakalardan 30'nun çocuk olduğu ifade edilen açıklamada, 51 kişinin iyileştiği, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 47 olduğu aktarıldı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, ülkede 195 bin 400'den fazla kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, 758 bini aşkın testin yapıldığı bildirdi.

Ukrayna'da ölü sayısı 38 oldu

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 68 artarak 1319'a yükseldiği belirtildi.

28 hastanın iyileştiğine işaret edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 6 artarak 38 olduğu aktarıldı.

Belarus'ta 5 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

40 binden fazla testin yapıldığı kaydedilen açıklamada, 634 Kovid-19 hastasının tedavi altında tutulduğu, 53 kişinin taburcu edildiği aktarıldı.

Moldova'da 17 ölüm

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, virüs kaynaklı ölümlerin sayısının 2 artarak 17'ye yükseldiğini ifade etti.

Ülkede, vaka sayısı 864 olarak açıklanmıştı.

Ermenistan'da 8 ölüm

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 833'e ulaştı.

Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e yükseldi.

Kazakistan'da vaka sayısı 604'e ulaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 35 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 604'e çıktı.

Salgın nedeniyle 6 kişinin öldüğü ülkede, 3 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığa kavuşanların sayısı 45'e ulaştı.

Özbekistan'da 390 vaka

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, 92 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 390'a ulaştığını ve 2 kişi öldüğünü açıkladı.

Kırgızistan'da vaka sayısı 216'ya ulaştı

Kırgızistan Sağlık Başkanı Sabirjan Abdikarimov, gözetim altında tutulan 69 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 216'ya yükseldiğini belirtildi.

5 hastanın yoğun bakımda olduğuna dikkati çeken Abdikarimov, 2 hastanın müdahalelere rağmen yaşamını yitirmesiyle ölüm sayısının 4 olduğunu dile getirdi.

Gürcistan'da 188 vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, 18 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 188 olduğu aktarıldı.

- Tacikistan, Kovid-19 kaynaklı ölüm haberini yalanladı

Tacikistan'da Sağlık Bakanlığı, bir vatandaşın virüs nedeniyle öldüğüne ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve ülkede vaka olmadığını açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle öldüğü ileri sürülen 60 yaşındaki hastanın zatürre nedeniyle vefat ettiğini, ölmeden önce yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Koronavirüs, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:42 Kaynak: AA

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