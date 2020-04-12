Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor - Son Dakika

Belarus, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün 352 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 2 bin 578'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 31 hastanın iyileştiği kaydedilen açıklamada, ölü sayısının 3 artarak 26'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 17 laboratuvarda 64 binden fazla testin yapıldığı ifade edildi.

Moldova'da 1 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, bir günde virüsün 102 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 1662'ye yükseldiğini bildirdi.

Dumbravyanu, iyileşen sayısının 94'e, ölü sayısının 1 artarak 31'e çıktığını kaydetti.

Azerbaycan'da 40 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı'ndan yapılan açıklamada, 40 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayının 1098'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 50 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 250'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede, salgın nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 833'e yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 37 artarak 833'e ulaştı, 24 kişi iyileşti.

Ülkede, koronavirüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Kazakistan'da 30 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 30 artarak 927'ye yükseldi.

18 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 99 oldu.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) ülkeye dönen 135 Kazakistan vatandaşı karantinaya alındı.

Nur Sultan Valiliği Olağanüstü Hal (OHAL) Karargahı'ndan yapılan açıklamada ise ülkede ilan edilen karantina süresinin 15 Nisan'dan 30 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

Alışveriş merkezlerinin, sinemaların, halka açık alanların, kafelerin, restoranların kapalı kalmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, toplu taşıma araçların da çalışmayacağı aktarıldı.

Açıklamada, faaliyeti askıya alınan bazı işletmelerin çalışmasına sıhhi şartları sağlamak koşuluyla kademeli olarak izin verilebileceği ifade edildi.

Ülkede, salgın nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Silahlı Güçlerinde vaka sayısı 18'e çıktı?

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda vaka sayısının 8 artarak 18'e yükseldiği, 180 kişinin ise karantinada bulunduğu bildirildi.

Kovid-19 kaynaklı 83 kişinin öldüğü Ukrayna'da, vaka sayısı 2 bin 777 olarak açıklanmıştı.

Gürcistan'da iyileşen sayısı 67 oldu

Tiflis Enfeksiyon Hastenesi Müdürü Marina Ezurgbaia, virüsten iyileşen hasta sayısının 67'ye yükseldiğini duyurdu.

255 vakanın bulunduğu Gürcistan'da, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Moskova'da sosyal mesafeyi korumayanlara tutanak düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere polis tarafından 1358 tutanak düzenlediği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle 130 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, 2 bin 186 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.