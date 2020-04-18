Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

6 saat önce

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 550'yi geçti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor, System.String[]

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 550'yi geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 785 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 36 bin 793'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 467 kişinin daha iyileştiği, ölü sayısının 40 artarak 313'e yükseldiği aktarıldı.?

Salgının etkisini en çok hissettirdiği Moskova'da, vaka sayısının 2 bin 649 artarak 20 bin 754'e çıktığı belirtildi.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, toplam 132 binden fazla kişinin gözetimde tutulduğunu, bugüne kadar 1 milyon 800 binin üzerinde test yapıldığını açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 22 Nisan itibarıyla kamu personeli, polis, asker ve gazeteciler dahil tüm vatandaşların araç kullanmak için izin alması gerektiğini söyledi.

Uygulamanın 1 Mayıs'a kadar geçerli olacağını aktaran Sobyanin izinsiz araç kullananların trafik kameralarıyla tespit edilerek cezalandırılacağını dile getirdi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçerlilik süresi 1 Şubat-15 Temmuz tarihlerinde sona eren veya erecek olan kimlik, pasaport ve ehliyetlerin geçerli olmasına izin veren kararnameyi imzaladı.

Ukrayna'da 444 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 444 artarak 5 bin 106'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 275'e, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 8 artarak 133'e yükseldi.

Moldova'da ölü sayısı 56'ya çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1 artarak 56'ya, iyileşenlerin sayısının da 391'e çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Rusya'nın ülkeye 200 milyon avro kredi tahsis edeceğini duyurdu.

Başbakanı İon Kiku da Uluslararası Para Fonunun ülkesine 235 milyon dolarlık kredi desteği sağlayacağını açıkladı.

Moldova'da vaka sayısı 2 bin 264 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da 95 vaka daha

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 95 artarak 1593'e, iyileşenlerin sayısı da 14 artarak 361'e ulaştı.

Ülkede virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da vaka sayısı 500'ü geçti

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, 17 kişinin daha virüs testi sonuçlarının pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 506'ya, iyileşenlerin sayısının 130'a yükseldiğini bildirdi.

Üsenbayev, vakalardan 116'sının sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da olağanüstü hal uygulamasını ihlal eden 2 bin 798 kişi hakkında işlem yapıldığı aktarıldı.

Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da 60 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 60 artarak 1450'ye, iyileşenlerin sayısı da 3 artarak 156'ya çıktı.

Virüs nedeniyle 4 kişinin öldüğü Özbekistan'da 80 bin kişi karantinada tutuluyor.

Öte yandan, salgınla mücadeleye destek için Çin'den 15 kişilik sağlık sağlık ekibi Özbekistan'a geldi.

Ermenistan'da ölü sayısı 20 oldu

Ermenistan'da 47 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 1248'e ulaştı, ölü sayısı da 1 artarak 20'ye çıktı.

Gürcistan'da vaka sayısı 388'e çıktı

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 15 artarak 388'e, iyileşenlerin sayısının ise 84'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede salgın nedeniyle 3 kişi ölmüştü.

Koronavirüs, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:38 Kaynak: AA

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