Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor

Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor, System.String[]

Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 463 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vakası sayısının 27 bin 462'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ölü sayısının 9 artarak 797, sağlığına kavuşan sayısının da 141 artarak 12 bin 195'e yükseldiği kaydedildi.

14 bin 470 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, 65 bin 687 kişinin gözetimde tutulduğu aktarıldı.

Son günlerde vakaların arttığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu durum vatandaşların karantina önerilerine uymamasından kaynaklanıyor. Özellikle toplu ulaşım araçlarında kurallara uyulmuyor." ifadelerine yer verildi.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan beri tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.

Ermenistan'da ölü sayısı 211'e çıktı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 195 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 13 bin 325'e, ölü sayısı 11 artarak 211'e çıktı.


Sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 99 olurken, bugüne kadar 70 bin test yapıldı.


Ülkede, 8 bin 943 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da 25 yeni vaka

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, Kovid-19 vakası sayısının 25 artarak 2 bin 32'ye, taburcu edilenlerin sayısının 20 artarak 1445'e çıktığını bildirdi.

Üsenbayev, 1 hastanın yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 23'e çıktığını, 564 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Kırgızistan'da 2 bin 127 kişi hastanelerde gözetim altında tutulurken, 8 bin 509 kişi ev karantinasında bulunuyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 352'ye çıktı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 50 artışla 4 bin 352'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 24 artarak 3 bin 354'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 981 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi

Bugüne kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede 44 bin 292 kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'da kısıtlamalar gevşetiliyor

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 813'e çıktığı bildirildi.

Ülkede bugüne kadar 683 Kovid-19 hastası iyileşmiş, 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, vaka sayılarındaki azalma nedeniyle hükümet bazı kısıtlamaları kaldırma yönünde karar aldı.

Otel ve restoranlar ile döviz büroları açıldı, toplu ulaşım araçları ile şehirler arası seyahatlere izin verildi.

Kırgızistan, Ermenistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor - Son Dakika

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