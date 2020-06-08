Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor - Son Dakika

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 823 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 49 bin 453'e çıktı.

Ölü sayısı 7 artarak 276'ya, iyileşenlerin sayısı da 233 artarak 23 bin 880'e yükseldi.

Ülkede, 632 bin 993 Kovid-19 testi yapıldı.

Azerbaycan'da 323 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 7 bin 876'ya yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 228 artarak 4 bin 377'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 93'e çıktı.

Bugüne kadar 343 bin 391 test yapılan Azerbaycan'da 3 bin 406 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da ölü sayısı 353 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 107 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 9 bin 807'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle ölen hasta sayısı 12 artarak 353, iyileşen sayısı 100 artarak 5 bin 738 oldu.

Son günde 568 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 38 binden fazla hasta gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise son 24 saatte vaka sayısı 22 artışla 668'e ulaştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 4 bin 609'a çıktı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 80 artarak 4 bin 609'a, iyileşenlerin sayısı ise 90 artarak 2 bin 763'e çıktı.

Açıklamaya göre, salgın tespit edilen 1798 kişinin tedavisi sürerken, 1200 kişi de gözetim altında tutuluyor.

İlk Kovid-19 vakasının 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da, bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da camiler yeniden ibadete açıldı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 52 artışla 4 bin 404'e, sağlığına kavuşanların sayısının 3 artarak 3 bin 357'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 1030 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Bugüne kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor. Özbekistan'da, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 17 ölüm yaşanmıştı.

Öte yandan ülkede 16 Mart'tan itibaren kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.

Girişlerde halkın vücut ısısının ölçüldüğü camilerde maske kullanma, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye riayet etme şartıyla ibadete izin verildi.

Salgın açısından orta riskli ve güvenli bölgelerde 22 Mart'ta faaliyeti askıya alınan toplu taşıma araçları sosyal mesafeye riayet etme, maskesiz yolcu almama, ilk ve son duraklarda dezenfekte etme şartıyla bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Kazakistan'da Kovid-19 hastalarının yüzde 60'tan fazlası iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 181 artarak 7 bin 557'ye ulaştı. Bu da toplam vakaların yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor.

Ülkede vaka sayısı 12 bin 859, hayatını kaybedenlerin sayısı 56 olarak açıklanmıştı.

Genel vaka sayısından ayrı tutulan hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vaka sayısı da son 24 saatte 1357'ye çıkmıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyileşti

1 Haziran'da kendisinin ve ailesinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada iyileştiğini duyurdu.

Eşi ve çocuklarının da test sonuçlarının negatif çıktığını belirten Paşinyan, bugünden itibaren çalışmaya başlayacağını bildirdi.