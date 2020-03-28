Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor - Son Dakika

NUR Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, vaka sayısının 228 artarak, bin 264'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 49 kişinin iyileştiği, ölenlerin sayısının da 6 olduğu kaydedildi.

Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı 3 ölüm daha

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 93 kişide daha virüsün rastlanmasıyla vaka sayısının 311'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 8'e çıktığı kaydedildi.

Kazakistan'da vaka sayısı 204'e çıktı

Kazakistan Olağanüstü Hal Komisyonunun, Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde vakaların artması nedeniyle karantina şartlarını sıkılaştırma kararı yürürlüğe girdi.

Karara göre, bugün itibarıyla söz konusu şehirlerde vatandaşların market, eczane ve zorunlu haller dışında evlerinden çıkmaları sınırlandı, parklar da kapatıldı.

Sokaklarda ve diğer halka açık yerlerde, aile üyeleri hariç, 3'ten fazla kişinin bir arada bulunması yasaklandı. Reşit olmayanlar ancak büyüklerin eşliğinde dışarı çıkabilecek.

Sınırlı faaliyet gösteren toplu taşıma seferleri, 30 Mart'tan itibaren tamamen durdurulacak.

Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, 30 Mart - 5 Nisan arasında sağlık, emniyet kurumları, valilikler ve diğer devlet kurumları dışında tüm işletme ve kuruluşların çalışmalarının askıya alınacağını duyurdu.

Abayev ayrıca, karantina kurallarını ihlal edenlerin 60 dolar para veya 15 güne kadar hapis cezalarına çarptırılacağını ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da vaka sayısı 67 artarak, 204'e ulaştı.

11 kişinin daha iyileşmesiyle iyileşenlerin sayısı 14 oldu. Vakaların çoğu Nur Sultan ve Almatı'da bulunuyor.

Ermenistan'da vaka sayı 372 oldu

Ermenistan'da 43 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 372'ye yükseldi.

Bir hastanın yaşamını yitirdiği Ermenistan'da 28 hasta iyileşti, 343 hasta tedavi görüyor.

Gürcistan, Çin'den Kovid-19 testi alımından vazgeçti

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesinde yapılan açıklamada, vaka sayısının 1 artarak 84 olduğu belirtildi.

Hükümet, Çin'den 200 bin hızlı Kovid-19 testi almaktan vazgeçtiğini duyurdu.

İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, testlerin kalitesiz olması nedeniyle Çin ile yaptıkları anlaşmanın iptal edildiğini bildirdi.

Özbekistan'da Kovid-19 kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Özbekistan'da Kovid-19 nedeniyle bir kişi daha yaşamını yitirirken, virüsten ölenlerin sayısı 2'ye, virüs tespit edilenleri sayısı da 16 artarak 104'e ulaştı.

65 binden fazla kişinin hastane ve ev karantinalarında tutulduğu Özbekistan'da 5 günde 10 bin yataklı bir hastane inşa edildi.

İlk aşamada bin yataklık kısmı hizmete sunulan hastanede, yurt dışından tahliye edilen 650 kişi karantinaya alınacak.

Öte yandan hükümet, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının onayladığı listede yer alan ithal tıbbi ilaç ve malzemelerin gümrük vergisinden muaf tutulması kararı aldı.