Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı

Gürcistan, Özbekistan, Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri yeniden artmaya başladı.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı, System.String[]

Gürcistan, Özbekistan, Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri yeniden artmaya başladı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 57 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 1871'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 9 artarak 1334'e ulaştığı bildirildi.

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da 57 vakanın görülmesi ile yeni rekor yaşandı.

Özelikle bu ayın başından beri günlük tespit edilen vaka sayılarının artış gösterdiği Gürcistan'da, en çok vakaya Acara bölgesinde rastlanıyor.

Öte yandan Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze, her yıl ekimde düzenlenen başkent Tiflis'teki geleneksel "Tbilisoba" bayramı kutlamalarının bu yıl iptal edildiğini bildirdi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 5 bin 882 kişi karantinada, 390 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan

Özbekistan'da günlük vaka sayısı yeniden artışa geçti.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 379 artarak 45 bin 160'a, ölü sayısının 4 artarak 368'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 50 artarak 42 bin 212'ye ulaştığı ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 580 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı dünden itibaren yeniden yükselmeye başladı.

Önceki gün 443 yeni vakanın tespit edilmesiyle günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustos sonundan bu yana ilk kez 400'ün üzerinde görülürken, dün ülkede 512 yeni vaka saptandı.

Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 582 kişide virüsün tespit edilmesiyle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 145 bin 612'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 55 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısının 44 artışla 3 bin 23 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 400 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1174 artarak 65 bin 877'ye ulaştığını ifade etti.

Stepanov, Ukrayna'da Kovid-19'dan ölüm oranının yüzde 2,1'e gerileyerek, Avrupa'daki en düşük oranlardan birisi olduğunu belirtti.

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kovid-19'u Çernobil faciasına benzeterek, vatandaşlara salgınla birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 2 bin 836 kişide virüs görülmesiyle bir rekor yaşanmıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 174 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 45 bin 326'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 906'ya yükseldi.

Ermenistan'da bugüne kadar 41 bin 233 Kovid-19 hastası iyileşti, 2 bin 908 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 86 artarak 106 bin 584'e çıktı. Virüsten iyileşenlerin sayısı 206 artarak 100 bin 248'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak 1651'e ulaştı.

Ülkede son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 347 artarak 28 bin 575'e, zatürreden ölenlerin sayısı da 1 artarak 317'ye yükseldi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov, ülkedeki epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu belirterek, vaka artışının yüzde 0,1 olduğunu, vakaların yüzde 99'unun iyileştiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy da Avrupa bölgesindeki ülkelerde Kovid-19 vakaların keskin arttığına dikkati çekerek, "Aynı zamanda Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde vaka artışı yüzde 0,5 olup, Kazakistan'dakinden 5 kat fazla." dedi.

Tsoy, söz konusu durumun kendilerini endişelendirdiğini dolayısıyla diğer ülkeler gibi salgının olası ikinci dalgasına karşı hazırlıkları sürdürdüklerini sözlerine de ekledi.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 71 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 44 bin 684'e çıktı.

Son 24 saatte 151 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 40 bin 336'ya ulaştı.

Ülkede virüsten son 24 saatte can kaybı yaşanmadı.

Kırgızistan'daki hastanelerde Kovid-19 hasta sayısı azalmaya devam ederken, Kovid-19 hastalarından 532'si hastanede, 2 bin 260'ü de evde tedavi görüyor.

Öte yandan başkent Bişkek, Oş ve Narın kentlerinde Kovid-19 hastanelerinin inşası sürüyor.

Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı - Son Dakika

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