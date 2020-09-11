Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları yeniden artıyor - Son Dakika

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri yeniden artıyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 144 ile bugüne kadar en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken toplam Kovid-19 vaka sayısı 149 bine yaklaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 3 bin 144 kişinin virüse yakalandığını ve böylece Kovid-19 vaka sayısının 148 bin 756'ya çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 50 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 53 artışla 3 bin 76 olduğunu kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 508 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 1128 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısının 67 bin 5'e ulaştığını aktardı.

Ukrayna'da 78 bin 675 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Daha önce Kovid-19'a yakalanan ve bir süre hastanede tedavi gören Anavatan Partisi lideri Yuliya Timoşenko'nun iyileştiği belirtildi.

Öte yandan, Ukrayna Çevre ve Acil Durumlar Komisyonu, ülkede salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle bölgelerin statüleriyle ilgili yeni karar aldı.

Karar gereği, 14 Eylül itibarıyla "sarı" bölgeden "turuncu" bölge statüsüne geçecek başkent Kiev'de bazı Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılacak. Söz konu karar 14 gün geçerli olacak.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Gürcistan'da 87 vaka ile yeni rekor

Salgın durumunun kötüleştiği Gürcistan'da son 24 saatte 87 Kovid-19 vakasının görülmesiyle yeni bir rekor yaşandı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 87 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1958'e yükseldi.

Virüs kapan 20 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 1334'e ulaştı.

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da bu ayın başından beri günlük vaka sayısında artışlar görülüyor.

En fazla vakaya Gürcistan'ın Acara ve İmeretei bölgelerinde rastlanıyor.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 5 bin 882 kişi karantinada, 390 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 46 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısı 454 artarak 45 bin 927'ye, ölü sayısı 5 artarak 375'e çıktı.

İyileşenlerin sayısının 46 artarak 42 bin 555'e ulaşmasıyla şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ü iyileşmiş oldu.

Ayrıca dün kaydedilen 749 yeni vaka, 3 Ağustos'tan bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 997 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan 7 Eylül'e kadar 300 civarında gerçekleşen günlük vaka sayısı 8 Eylül'de 400'ün, 9 Eylül'de de 500'ün üzerine çıkmıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 177 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 45 bin 503'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 909'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 41 bin 434 Kovid-19 hastası iyileşti, 2 bin 880 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 77 artarak 106 bin 661'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 161 artarak 100 bin 409'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 1656'ya ulaştı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 353 artarak 28 bin 928'e, zatürreden ölenlerin sayısı 1 artarak 318'e yükseldi.

Ülkede 4 bin 500'den fazla Kovid-19 ve 22 bine yakın zatürre hastalarının tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 77 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 44 bin 761'e çıktı.

Son 24 saatte 144 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 40 bin 631'e ulaştı.

Ülkede virüsten son 24 saatte can kaybı kaydedilmedi.

Kırgızistan'daki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı 514'e düşerken 2 bin 165 kişi evinde tedavi görüyor.

Ağustos ayında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile tarifeli uçak seferlerini başlatan Kırgızistan, bu ay Rusya'nın 7 kentine charter uçak seferleri düzenlenmeye başladı.

Ayrıca Kazakistan ve Özbekistan ile de karşılıklı uçuşların 20 Eylül'de başlatılması bekleniyor.