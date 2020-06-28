Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış sürüyor - Son Dakika

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 534 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 16 bin 424'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 307 artarak 9 bin 26'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 198'e çıktı.

Bugüne kadar 468 bin 967 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 7 bin 200 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı. Son 6 günde ise günlük vaka sayısı 500'ü geçti.

Belarus'ta 380 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 380 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 61 bin 475'e yükseldiği bildirildi.

Ölü sayısının 6 artarak 383, iyileşenlerin sayısının da 901 artışla 45 bin 27 olduğu kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar 979 bin 800 Kovid-19 testinin yapıldığı aktarıldı.

Moldova'da ölü sayısı 530'a yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 170 kişide Kovid-19'a rastlandı ve böylece vaka sayısı 16 bin 250'ye yükseldi.

Ölü sayısı 9 artarak 530'a çıktı, sağlığına kavuşanların sayısı 118 artışla 9 bin 81'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde da vaka sayısı 16 artışla 1215'e çıktı.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 26 bin 173 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, lunapark, dinlenme merkezleri ve sergi alanlarının kapatılması yönünde karar aldı.

Özbekistan'da ölü sayısı 21'e yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde vaka sayısı 88 artarak 7 bin 813'e çıktı. Açıklamada, bir doktorun Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Bugün 8 hasta daha sağlığına kavuştu ve taburcu edilenlerin sayısı 5 bin 248'e ulaştı.

Özbekistan'da bugüne kadar 1 milyon 121 bin test yapıldı, 60 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 2 bin 544 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 849 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 50 artarak 5 bin 849'a çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 57 artarak 4 bin 448 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün görüldüğü Tacikistan'da 1349 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da ölü sayısı 173'e çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 7 Kovid-19 hastası daha yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 173'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 86 artarak 12 bin 824'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 20 bin 780 Kovid-19 vakası tespit edildi.