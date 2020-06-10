Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 801 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 51 bin 66'ya çıktığı bildirildi.

Ölü sayısının 6 artarak 288, iyileşenlerin sayısının da 1161 artarak 25 bin 667 olduğu kaydedilen açıklamada, toplam 659 bin 565 Kovid-19 testi yapıldığı aktarıldı.

Azerbaycan'da ölü sayısı 100'ü geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 339 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 8 bin 530'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 117 artarak 4 bin 720'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 artarak 102'ye çıktı.

Bugüne kadar 356 bin 32 Kovid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da 3 bin 708 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da 296 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 296 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 10 bin 321'e çıktı.

Ölü sayısı 6 artarak 371, iyileşen sayısı da 133 artışla 5 bin 930 oldu.

Son 24 saatte 1587 Kovid-19 testinin yapıldığı Moldova'da, 4 bin 391 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 38 bin 551 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 716'ya, ölü sayısı ise 24'e ulaştı. Vakalardan 94'ünün hamile olduğu belirtildi.

Tacikistan'da vaka sayısı 4 bin 763'e çıktı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 73 artarak 4 bin 763'e, iyileşenlerin sayısı ise 132 artarak 2 bin 947'ye çıktı.

Ülkede 1768 Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, 1200 kişi de gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan Parlamentosu, halka açık alanlarda maske takmayan ve sosyal mesafeye riayet etmeyen vatandaşların 30 dolara kadar para cezasına çaptırılmasını öngören yasa değişikliğini kabul etti.

İlk Kovid-19'un 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da, şimdiye kadar 48 hasta Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 591'e yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 44 artarak 4 bin 591'e, sağlığına kavuşanların sayısının 45 artarak 3 bin 504'e çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 750 bin test yapılan ülkede 1069 hastanın tedavisi sürüyor, 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da salgının görülmesinden bu yana 18 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kazakistan'da 8 bin 138 kişi iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 123 artarak 8 bin 138'e ulaştı.

Hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı ise 440 artarak 2 bin 136'ya yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 13 bin 319 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

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