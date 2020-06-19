Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 64'ü çocuk ve 161'i sağlık çalışanı 921 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 34 bin 984'e yükseldiğini belirtti.

Stepanov, ölü sayısının 19 artarak 985'e, iyileşen sayısının da 586 artışla 16 bin 33'e ulaştığını kaydetti.

Ukrayna'da Kovid-19 durumunun kötüleştiğine dikkati çeken Stepanov, "Bugün ülkenin görmediği bir antirekor yine yaşandı. Yaklaşık 10 gündür vakalarda artış gözlemliyoruz." dedi.

Stepanov, bu tür rakamların yaşanmaması için vatandaşlara "virüse karşı belirlenen kurallara uymaları" çağrısında bulundu.

Ukrayna'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 474 artarak 16 bin 351'e ulaştı ve böylece vaka sayısında artış oranı yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 237 artarak 10 bin 139'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 artarak 105'e çıktı.

Genel vaka sayısına dahil edilmeyen asemptomatik Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 778 artarak 7 bin 609'a ulaştı.

Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Lyazat Aktayeva, hastanelerin yüzde 90'ının dolması durumunda karantina tedbirlerinin yeniden sertleştireceklerini belirtti.

Ermenistan'da 453 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 453 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 19 bin 157'ye, ölü sayısı 10 artarak 319'a çıktı.

Bugüne kadar 91 bin 943 test yapılan ülkede, 8 bin 266 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 462 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan Meclis Başkanlığı Basın Merkezi Başkanı virüse yakalandı

Kırgızistan Meclis Başkanlığı Basın Merkezi Başkanı İbrahim Nurakun Uulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev da Kovid-19 vaka sayısının 132 artarak 2 bin 789'a, taburcu edilenlerin sayısının 28 artarak 1961'e çıktığını bildirdi.

Kovid-19 kaynaklı 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 32'ye çıktığını kaydeden Üsenbayev, 544 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Son 24 saate 4 bin 534 test yapılan Kırgızistan'da 1336 kişi hastanelerde gözetim altında tutulurken, 11 bin 609 kişi ev karantinasında bulunuyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 5 bin 855'e çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 125 artarak 5 bin 855'e çıktığı kaydedilirken, yeni vakalardan 98'inin karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 33 artarak 4 bin 199'a ulaştığı aktarılan açıklamada, şimdiye kadar saptanan toplam vakalardan yüzde 71'inin iyileştiği kaydedildi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken, halen 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

1637 kişinin tedavisinin sürdüğü Özbekistan'da, Kovid-19 kaynaklı toplam 19 kişi öldü.

Gürcistan'da vaka sayısı 900'e yaklaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 898'e, iyileşen hasta sayısının 741'e ulaştığı kaydedildi.

Gürcistan'ın Nur-Sultan Büyükelçisi Zurab Abaşidze'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Abaşidze'nin tedavisinin Kazakistan'da sürdüğü belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgını nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 256 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 891 kişi karantinada bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

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