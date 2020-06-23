Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

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Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 833 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 38 bin 74'e yükseldiğini belirtti.

Stepanov, ölü sayısının 23 artarak 1035'e, sağlığına kavuşan sayısının ise 314 artışla 16 bin 956'ya ulaştığını kaydetti.

Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da, bazı bölgelerde salgına karşı tedbirler sertleştiriliyor.

Kazakistan'da vaka sayısı 18 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 499 artarak 18 bin 231'e ulaştı. Vaka sayısında artış oranı yüzde 2,8 oldu.

İyileşenlerin sayısı 196 artarak 11 bin 158'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 127'ye çıktı.

Genel vaka sayısına dahil edilmeyen belirti göstermeyen Kovid-19 vakası sayısı 816 artarak 10 bin 625'e yükseldi.

Ermenistan'da vaka sayısı 21 bini geçti

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 418 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 21 bin 6'ya, ölü sayısı 12 artarak 372'ye çıktı.

Bugüne kadar 98 bin 177 test yapılan ülkede, 10 bin 144 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 364 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da 163 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 163 artarak 3 bin 519'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 33 artarak 2 bin 54'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da bir artarak 41'e yükseldi.

Kırgızistan'da Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan ancak hastalık belirtisi olmayan 817 kişi evinde izole edildi, 607 hasta ise hastanelerde tedavi altında tutuluyor.

Ülkede bugüne kadar 604 sağlık çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu, bunlardan 389'u iyileşerek görevine geri döndü.

Başkent Bişkek'te, itfaiye ekipleri apartman ve siteleri dezenfekte ediyor.

Kırgızistan'da toplu etkinliklerine ve dış hat uçuşlara getirilen yasak sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 6 bin 500'e çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vakası sayısının 99 artarak 6 bin 500'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 76 hastanın taburcu edildiği, iyileşen hasta sayısının 4 bin 450'ye ulaştığı aktarıldı.

Bugüne kadar 850 bin test yapılan ülkede 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 2 bin 31 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 19 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 914'e yükseldi

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bugün 3 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 914'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 255 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 662 kişi de karantinada bulunuyor.

Bugüne kadar 768 hastanın iyileştiği Gürcistan'da 14 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika Dünya

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