Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmayı sürdürüyor.

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmayı sürdürüyor.

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Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 994 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 40 bin 8'e yükseldiğini bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 16 artarak 1067, iyileşen sayısının da 349 artışla 17 bin 758 olduğunu aktardı.

Ülkede Kovid-19 durumunun kötüleştiğine işaret eden Stepanov, "Bugün günlük vaka sayısında tekrar rekor kaydedildi." dedi.

Ermenistan'da 771 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 771 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 22 bin 488'e çıktı. Bu rakam, günlük vaka artışında yeni bir rekor oldu. Ölü sayısı da 11 artarak 397'ye yükseldi.

Bugüne kadar 102 bin 736 test yapılan ülkede, 11 bin 335 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 625 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da vaka sayısı 19 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 520 artarak 19 bin 285'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 368 artarak 11 bin 882'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 136'ya yükseldi.

Genel vaka sayısından ayrı tutulan belirti göstermeyen vaka sayısı son bir günde 956 artarak 12 bin 677'ye çıktı.

Kırgızistan'da günlük vaka sayısındaki rekor yenilendi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 228 artarak 3 bin 954'e çıktı. 228 yeni vaka "bugüne kadarki en yüksek günlük rakam" olarak kayıtlara geçti.

İyileşenlerin sayısı 30 artarak 2 bin 112'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı bir artarak 43'ye yükseldi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, Bişkek kenti ve Çuy bölgesinde Kovid-19 hasta sayısının arttığına dikkati çekerek, "Koronavirüsle Mücadele Karargahının bugünkü toplantısında olağanüstü hal rejimini yeniden uygulama konusu ele alınacak." dedi.

Kırgızistan'da toplu etkinliklere ve yurt dışı uçuşlara getirilen yasak sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 7 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 143 artarak 6 bin 990'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 10 hastanın sağlığına kavuştuğu, taburcu edilenlerin sayısının 4 bin 685'e ulaştığı aktarıldı.

Bugüne kadar 850 bin test yapılan ülkede 58 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da bugüne kadar 19 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 286 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

Gürcistan'da günlük vaka sayısı 5'in altında seyrediyor

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 3 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 920'ye çıktı.

Ülkede 260 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 687 kişi karantinada bulunuyor.

Bugüne kadar 776 hastanın iyileştiği ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan, Ermenistan, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:57 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika Dünya

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