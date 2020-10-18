Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

18.10.2020 19:27
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 398 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 67 bin 50'ye yükseldi.

Kovid-19'dan sağlığına kavuşanların sayısı 612 artışla 47 bin 842, ölenlerin sayısı 15 artarak 1584 oldu.

Ülkede 17 bin 624 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 18 artarak 2 bin 503'e çıktı.

Moldova'da, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Buna göre, Hınce?ti, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran ortasında 500'e yaklaşmış, haziran sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuz ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, 14 Ekim'de 1149 ile rekor yaşanmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 635 artarak 87 bin 698'e, ölenlerin sayısı ise 4 artışla 929'a yükseldi.

Kovid-19'dan 328 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 79 bin 757'ye ulaştı.

7 bin 12 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altına inmişti.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 4 gündür 600'ün üzerinde seyrediyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 95 artarak 63 bin 219'a, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 527'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 243 artarak 60 bin 323 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 369 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 38 artarak 10 bin 493'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 54 artarak 9 bin 511'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 80 kişinin öldüğü ülkede 902 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Tacikistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

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