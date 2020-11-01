Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

01.11.2020 19:43
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 542 artarak 76 bin 582'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının 15 artışla 1800'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede 530 kişinin iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 56 bin 312 olduğu belirtildi.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Ülkede, 14 Ekim'de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Belarus'ta vaka sayısı 100 bine yaklaştı

Belarus'ta son 24 saatte 977 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 100 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 977 artarak 99 bin 459'a, ölü sayısı 5 artışla 985'e yükseldi.

11 bin 286 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, 525 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 87 bin 188'e ulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yabancıların Belarus'a karadan girişleri durduruldu. Söz konusu uygulama, Minsk Havalimanı'ndaki sınır geçişi için geçerli olmayacak.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 46 artarak 67 bin 101'e, ölü sayısının 2 artarak 570'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 119 artarak 64 bin 354 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 177 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 37 artarak 11 bin 54'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 50 artarak 10 bin 283'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 82 ölümün görüldüğü ülkede 689 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Belarus, Moldova, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika


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