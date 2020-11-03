Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

03.11.2020 19:55
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Moldova, Belarus, Özbekistan, Ukrayna ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde artış yaşanıyor.

Moldova, Belarus, Özbekistan, Ukrayna ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde artış yaşanıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 710 artarak 77 bin 487'ye, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 artışla 1838'e çıktı.

527 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 57 bin 402'ye ulaşırken, 18 bin 247 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

"Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Moldova'da, 14 Ekim'de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 929 artarak 101 bin 329'a, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı da 3 artışla 992'ye yükseldi.

Kovid-19'dan 585 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşan sayısı 87 bin 985'e ulaştı, 12 bin 352 Kovid-19 hastasının tedavisi ise devam ediyor.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan beri 900'ün üzerinde görülüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısı 52 artarak 67 bin 553'e, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 1 artarak 574'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 144 artarak 64 bin 815'e ulaştı ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sı iyileşti, hastanelerde 2 bin 164 hastanın tedavisi ise sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 43 artarak 11 bin 139'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 83'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 10 bin 389'a yükseldi, 667 kişinin tedavisi de sürüyor.

Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, parlamentoda yaptığı konuşmada, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle ülkesinin dönülmez noktaya geldiğini ve felakete yakın olduklarını belirtti.

Durumun sadece Ukrayna'da değil tüm dünyada kritik olduğunu aktaran Stepanov, virüsün fırtına hızında yayıldığını, bu nedenle vatandaşların maksimum düzeyde kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Ülkede son 24 saatte 8 bin 899 kişide virüsün görülmesiyle "günlük en yüksek rakam" yaşanarak vaka sayısı 411 bin 93'e çıkmıştı.

Ukrayna, Moldova, Belarus, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika


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