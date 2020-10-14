Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artışı sürüyor - Son Dakika

Moldova, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna bağlı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova'da, son 24 saatte 1149 ile bugüne kadar en yüksek günlük vaka sayısı görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı ise 64 bini geçti.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1149 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 64 bin 424'e çıktığı bildirildi.

Virüsten ölenlerin sayısının 19 artarak 1514'e, iyileşen sayısının da 443 artarak 45 bin 545'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerden 42'sinin sağlık çalışanı olduğu aktarıldı.

Ülkede, 17 bin 365 Kovid-19 hastasının tedavisi ise sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 24 artarak 2 bin 430'a yükseldi.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Buna göre, Hınce?ti, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler "kırmızı" listede bulunuyor. Bu renkteki bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler de sıkılaştırıldı. Söz konusu liste 2 haftada bir güncelleniyor.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuz ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dün 657'ye ulaşmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 597 artarak 85 bin 121'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artışla 911'e yükseldi.

Kovid-19'dan 421 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 78 bin 218'e ulaştı.

Ülkede 5 bin 992 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan ayı sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş ve ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül ayı başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, hafta sonundan bu yana 500'ün üzerinde görülüyor.

Kazakistan

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine bugünden itibaren ek kısıtlamaların uygulanması kararlaştırıldı.

Karara göre, yerel yürütme organları ve yarı kamu sektörü çalışanlarının en az yüzde 60'ı uzaktan çalışmaya geçti, kafe, restoran ve diğer yemek servisi yapan tesislerin çalışma saati sabah saat 09.00'dan akşam 22.00'ye kadar kısaltıldı.

Noter, avukatlık büroları, emlakçı, gıda dışı ve giyim dükkanları akşam 18.00'e kadar çalışabilecek.

Toplu taşıma araçları pazar günleri dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması nedeniyle çalışmayacak.

Ülkede bugüne kadar 108 bin 984 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 104 bin 346'sı iyileşmiş, 1776 kişi hayatını kaybetmişti.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 39 artarak 10 bin 336'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 68 artarak 9 bin 245'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 79 kişinin öldüğü ülkede 1012 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 91 artarak 61 bin 950'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artışla 514'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 188 artarak 58 bin 951 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 485 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 330 kişide Kovid-19 tespit edilerek toplam vaka sayısı 50 bin 201'e çıktı.

Ülkede, 172 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 44 bin 884'e ulaştı. Virüsten 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1094'e yükseldi.

3 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi ise sürüyor.