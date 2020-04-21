Avrasya ülkelerinde uzaktan eğitim, birbirinden farklı yöntemlerle sağlanıyor - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde uzaktan eğitim, birbirinden farklı yöntemlerle sağlanıyor

6 saat önce

Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye, teknolojinin sunduğu farklı kanallarla ders anlatılmaya çalışılıyor.

Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye, teknolojinin sunduğu farklı kanallarla ders anlatılmaya çalışılıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasından kısa süre sonra tüm ülkelerin ekonomik, sosyal hayatını sekteye uğratan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), eğitim sistemini de mevcut haliyle sürdürülemez duruma getirdi. Ülkeler salgının ilk günlerindeki tedbir sürecinden sonra uzaktan eğitime geçti.

Rusya'da salgınının artmaya başlamasıyla okullarda bir hafta olması gereken ara tatil 23 Mart -12 Nisan arasında 3 hafta yapılarak uzaktan eğitim sisteminin alt yapı çalışması gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim konusunda 24 saat destek alabileceği telefon hattı ve öğretmenlere yönelik çevrimiçi kurs açıldı. Velilerin dersler konusunda metodolojik ve ayrıca psikolojik destek alacağı web sayfası oluşturuldu. Bu süreçte ülkedeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçiş zorunlu hale getirildi.

Ülkede uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretmen arasında telefonla görüşme, kısa mesaj (SMS) yoluyla haberleşme veya video bağlantısı ile karşılıklı etkileşime dayanıyor.

Teknolojik imkanlara bağlı olarak her okul yönetimi, eğitim sürecine yönelik kararı kendisi alıyor. Öğretmenler çoğunlukla okula gitmeden evlerinden öğrenciyle iletişim kuruyor. Teknolojik imkanı olmayan öğretmenler ise okulun internet, bilgisayar gibi imkanlarından yararlanıyor.

Pratikte öğrencilere yönelik farklı uzaktan eğitim modeli uygulanıyor. Öğretmenler Skype, Zoom gibi video uygulamaları üzerinden öğrencilere canlı olarak ders anlatıyor. İnternet, bilgisayar, tablet imkanı olmayan öğrenciler için telefon veya kısa mesaj yoluyla ders uygulamaları yapılıyor. Kırsal bölgelerde tüm sıhhi koşullara uyan küçük okullarda örgün eğitime devam ediliyor. Rusya Eğitim Bakanlığı'na göre, 16 milyon 500 bin öğrencinin yüzde 95'i uzaktan eğitime geçti.

Üniversitelerin tamamında da uzaktan eğitim sistemi uygulanıyor.

-Azerbaycan'da öğrenciler "Sanal okul"a taşındı

Azerbaycan Eğitim Bakanlığı, okulların salgın nedeniyle eğitime ara vermesinin ardından devlet televizyonunda müfredata uygun dersler yayınlamaya başladı.

Bakanlık diğer taraftan da "Sanal okul" adıyla internet portalı oluşturdu. Öğrenci ve öğretmenlerin bu sanal okula kaydolmasından sonra eğitim öğretim buradan devam edecek.

Başkent Bakü'deki bir okulun öğretmeni Şelale Veliyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin örgün eğitimin kalitesini tam vermediğini, ancak şu an buna mecbur olduklarını söyledi.

İlk başta zorlanan öğrencilerin yeni yönteme adapte olduklarını belirten Veliyeva, "Tek hedefim öğrencilerimin programdan geri kalmaması." diye konuştu.

Lise matematik öğretmeni Firengiz Kerimova da, öğrencilere internet üzerinden ders anlatmakla kalmadıklarını, onlara ödev de verdiklerini ve kontrol ettiklerini söyledi.

Bakü'deki bir okulun öğrencisi Nodar Gedirli, çevrimiçi dersler sayesinde hem özlediği öğretmen ve sınıf arkadaşlarını gördüğünü hem de okul programından geri kalmadığını dile getirdi.

Azerbaycan'da okulların 4 Mayıs'ta açılması bekleniyor.

Kazakistan'da 3 binden fazla televizyon ders programı hazırlandı

Koronavirüs vakasının geç görüldüğü ülkelerden Kazakistan'da, üniversite ve kolej öğrencileri uzaktan eğitime 16 Mart'ta, orta öğretim ise 6 Nisan'da geçti.

İlk kez bu kadar geniş kapsamlı uzaktan eğitimin uygulandığı ülkede, 5 milyona yakın öğrenciye dersler televizyon, radyo, e-posta, internet platformları aracılığıyla veriliyor.

Devlet televizyon kanalları aracılığıyla dersler günde 8 saat yapılıyor. Bu yayınlar için 3 binden fazla ders programı hazırlandı, çekimleri yapıldı.

Televizyon sinyali olmayan ve öğrenci sayısının az olduğu bölgelerde eğitimler radyo ve posta aracılığıyla veriliyor. Kırsal kesimlerde yaşayan 60 bin öğrenci de eğitim-öğretimlerine okullarda devam ediyor.

Bakanlık bu süreçte öğrencilerin ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor. Tüm yerel eğitim ve bilim siteleri öğrenci ve öğretmenlerin erişimine ücretsiz açıldı. Bilgisayarı olmayanlara devlet tarafından bilgisayar temin edildi.

-Gürcistan'da dersler televizyonda 3 dilde gösteriliyor

Kovid-19 nedeniyle ülkede 2 Mart'ta okullarda eğitime ara verildi. Daha sonra dersler, televizyon aracıyılıyla Gürcü, Azerbaycan ve Ermeni dillerinde anlatılmaya başlandı.

Tüm öğrencileri haftada beş gün televizyondan eğitim görüyor, hafta sonları da bilişsel ve eğlenceli programları izliyor.

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin sorunlarını ve sonuçlarını görmek için de eğitimcileri ve velileri bir araya getiren bir hesap oluşturdu. Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi (EMIS) aracılığıyla devlet okullarında görevli 55 bin öğretmen 600 bin öğrenci hakkındaki tüm bilgileri bu sisteme işliyor, veliler de öğrencilerin durumlarını buradan görebiliyor.

Özbekistan'da görsel konferans servisleri kullanılıyor

Uzaktan eğitime 1 Nisan'da başlayan Özbekistan'da 6,1 milyon öğrenci için dersler 4 televizyon kanalı üzerinden veriliyor. Öğretmenler, internet ve mesajlaşma servisleri üzerinden öğrencilerin ders çalışmalarını kontrol ediyor.

Kreşe giden çocuklar için de televizyon kanallarından okul öncesi hazırlık dersleri yayınlanırken, üniversiteler video konferans yöntemiyle eğitimi sürdürüyor.

Taşkent'teki bir üniversitenin öğretim görevlisi Rüstem Alimov, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantinanın sanal eğitimi zorunlu kıldığını vurgulayarak "Bu sistemin geleceğe bir adım daha yakınlaştırmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Karantinanın 10 Mayıs'a kadar uzatıldığı Özbekistan'da okul ve üniversitelerin açılış tarihi belli değil.

Kırgızistan'da öğretmenler ders çekimi için kamera karşısında

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için 8 Nisan'da uzaktan eğitimi başlattı.

Müfredat anlatımı için görevlendirilen 200 öğretmen, stüdyolarda çekimler için kamera karşısına geçti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için dersler, televizyon ile Youtube, Zoom ve Mega24 uygulamaları üzerinden veriliyor. Veli ve öğrenciler geri bildirimleri için, Zoom, Google Classroom, Telegram, WhatsApp gibi uygulamaları kullanıyor.

Öğrencilere 400'den fazla Kırgızca, Rusça, Özbekçe ve Tacikçe ders kitapları içeren elektronik kütüphanelere, binlerce ders videolarına serbest erişim sağlandı.

Televizyonu olmayan ailelere, yerel yönetim ve sponsorlar tarafından televizyon temin ediliyor. Çocuk Polis Müfettişleri, çocukların eğitim sürecinde oluşan sorunları yakından takip ediyor.

Avrasya ülkelerinde uzaktan eğitim, birbirinden farklı yöntemlerle sağlanıyor

Koronavirüs, Rusya, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:12 Kaynak: AA

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