Son Dakika Haberleri: Avrasya Üniversitesi Butik Pasta Workshopuna Ev Sahipliği Yaptı

Avrasya Üniversitesi Butik Pasta Workshopuna Ev Sahipliği Yaptı

6 dakika önce

Avrasya Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü tarafından Betül Tekin'in katılımıyla 'Butik Pasta' konulu workshop ve konferans etkinliği düzenlendi.

Avrasya Üniversitesi Butik Pasta Workshopuna Ev Sahipliği Yaptı, System.String[]
Avrasya Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü tarafından Betül Tekin'in katılımıyla 'Butik Pasta' konulu workshop ve konferans etkinliği düzenlendi.

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Aşçılık Programı öğrencilerinin yanı sıra Trabzon'da bulunan halk eğitim merkezleri, meslek liseleri öğretmen ve öğrencileri ve çok sayıda konu ile ilgili blogger katıldı.

Etkinlikte şeker hamuru ile pasta kaplama tekniği, yenilebilir dantel kullanımı, stencil kalıp kullanımı, iki katlı pasta yapım tekniği, kurabiye süsleme teknikleri, royalicing kullanımı teknikleri ayrıntılı olarak gösterildi.

Etkinliğin sonunda Sugar Artist Betül Tekin katılım gösterdiği uluslararası ve yöresel yarışmalar hakkında bilgi vererek dereceye giren yapıtlarını katılımcılarla paylaştı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:20 Kaynak: İHA

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