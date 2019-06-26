Son Dakika Haberleri: Avrasya Üniversitesi dereceye giren öğrencilere 30 cumhuriyet altını dağıttı
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Avrasya Üniversitesi dereceye giren öğrencilere 30 cumhuriyet altını dağıttı

3 dakika önce

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri kapsamında düzenlenen "21. Yüzyılda Çevre Sorunları ve Çevrenin Korunması" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Avrasya Üniversitesi dereceye giren öğrencilere 30 cumhuriyet altını dağıttı, System.String[]
Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri kapsamında düzenlenen "21. Yüzyılda Çevre Sorunları ve Çevrenin Korunması" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. İlk üçe ismini yazdıran öğrencilere toplamda 30 cumhuriyet altını ve 3 dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Avrasya Üniversitesi'nin kurucu vakfı olan Maçka Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı'nın Başkanı Ömer Yıldız'ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak; bilim, sanat ve edebiyat alanlarında, ülkemizin ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencileri araştırmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan "Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri" programı kapsamında dereceye giren öğrenciler ödülleriyle buluştu.

Ülke genelinden 222 kompozisyon yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü aracılığıyla Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi de dahil olmak üzere bütün Türkiye'ye duyurusu yapılan bu yarışmaya 222 öğrenci eserleriyle başvurdu. Avrasya Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Özoran Başkanlığında, Prof. Dr. Mehmet Tüfekçi ve Doç. Dr. Kemale Gahramanova'dan oluşan bir seçici kurul, kendilerine ulaşan 222 eser arasından yaptığı elemede ilk üç dereceye giren öğrencileri belirledi. Birinciliği "Doğa, İnsan Kıskacında" başlıklı kompozisyonu ile İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Duygu Kızıltürk, ikinciliği "Gülce" başlıklı kompozisyonu ile Adana Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Hürü Nisa Filiz, üçüncülüğü ise "Çevrenin Uğultusu" başlıklı kompozisyonu ile Pendik Tarık Buğra Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Açelya Çam aldı.

Avrasya Üniversitesi 2018/2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni programında öğrenciler hediyelerine kavuştu. Birinci olan Duygu Kızıltürk'e hediyesini projeye ismi verilen Avrasya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, ikinci Hürü Nisa Filiz'e ödülünü KKTC Trabzon Başkonsolosu Zeliha Erden, üçüncüye ödülünü Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu verdi.

"Yetişmiş eğitimli ve yetenekli gençlere ihtiyacımız var"

Avrasya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, kendi adının verildiği projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu önemli projeye adımın verilmesi beni çok mutlu etti ve onurlandırdı. Gençlerimizi araştırmaya, yeni bilgiler edinmeye ve dünyanın en donanımlı gençleri olmalarına yardımcı olmalıyız. Güzel ülkemizin yöneticileri olacak evlatlarımızı bazen de ödüllendirmek gerekir. Bugün burada ülkemizin ayrı köşelerinden gelen öğrencilerimize hediyeler dağıttık. Bundan sonra da proje kapsamında çeşitli yarışmalar olacak. Öğrencilerimiz internet sitemizden ve sosyal medyadan sürekli üniversitemizi takip etsinler" dedi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
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