Avrasya Üniversitesi'nde Yangın (10) (Röportajlar)

ÖĞRENCİLER KORKU DOLU ANLARI ANLATTIAvrasya Üniversitesi Yomra Erdoğan Bayraktar Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından öğrenciler yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Gaye Kurt, "Yangın olduğu sırada dersteydik, hoca yeni derse başlamıştı. Bir anda yüksek bir ses duyduk. O andan itibaren cama ilerledik sınıfça. Bahçedekiler 'Okulu boşaltın' diye bağırıyorlardı. Biz de can havliyle koştuk merdivenlere, çıktığımızda okulun yan tarafı alev almış yanıyordu. Herhangi bir siren sesi duymadık, insan sesleri, insan çığlıkları duyduk sadece. 'Hemen boşalt, çabuk boşalt' tarzı sesler duyduk" ifadelerini kullandı.Öğrencilerden Selin Aydemir ise "Biz dersteydik, hocamız geldi. Hocanın gelmesiyle birlikte dışarıdan sesler duyduk. Çıktığımızda yangını gördük. Kantinde yangın başladığını daha sonra tüp patladığını söylediler. Yangının yukarı katlara kadar çıktığını söylediler, şoktayız" diye konuştu.Yangın sırasında kantinde olduğunu söyleyen Ebru Yıldırım da "Ben kantindeydim, kantinde çalışan, bir şeyleri söndürmeye çalışıyordu. Ben de çöp yanıyor sandım. Biz asansörle sınıfımıza çıkacaktık sonra bizi direkt dışarı çıkardılar" dedi.Habibe Yavuz adlı öğrenci de "Yangın çıktığında biz 5'inci kattaydık, ders başlamak üzereydi. Bir patlama sesi geldi, hocamız camdan dışarı bakacaktı, başka bir hoca geldi, 'Sınıfı boşaltın' dedi. Biz merdivenlere yöneldiğimizde diğer bütün sınıflar da aşağıya iniyordu. Dışarı çıktığımızda da yangın sürüyordu. Çok korktuk, şu an hala şoktayız" diye konuştu.REKTÖR: BİNADA EĞİTİME ARA VERMEK DURUMUNDA KALABİLİRİZAvrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, bir süre başka binada eğitim görüleceğini belirterek, "Bizim diğer kampüslerde yeteri kadar yerimiz var, hali hazırda bir kampüs inşaatımız devam ediyor. Onu da kısa bir zamanda bitirip, öğrencilerimizi o tarafa alabiliriz. Burada da çok kısa sürede dış cephe çalışmalarını bitirip eğitimin aksamaması için çalışacağız. Kısa süre bir ara vermek durumunda kalabiliriz ama önemli olan herhangi bir şekilde bir cana zarar gelmemesi. Gerisi telafi edilir" dedi.Yangında öğrencilerin hızla tahliye edildiğini belirten Prof. Dr. İnan, "Derste olan hocalarımız vardı, arada olan öğrencilerimiz vardı. Yangın başladıktan hemen sonra iyi bir tahliye gerçekleşti. Ben geldiğimde bina yanar vaziyetteydi" diye konuştu.VALİ: ENDİŞEYE KAPILACAK BİR HUSUS YOK Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yangının söndürüldüğünü belirterek şunları dedi:"Herhangi bir can kaybı yok, ailelerin endişeye kapılacakları bir husus yok. Üniversitemizde 81 ilimizden gelen yavrularımız var. Sabah 9 civarında çıkan yangında hemen öğrencilerimizin ve personelimizin tahliyesi yapılarak itfaiye müdahale etti. Dış cephe kaplamalarında zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Bir anca dış cepheyi sarıyor, itfaiyemizin çalışmaları sonucunda da şu an kontrol altına alındı. Geçmiş olsun diyorum" dedi.