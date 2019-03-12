Son Dakika Haberleri: Avrasya Üniversitesi'nde Yangın

Avrasya Üniversitesi'nde Yangın

1 saat önce

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGINTRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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AVRASYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN

TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü

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Yangın görüntüsü

YOMRA(Trabzon),-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:49 Kaynak: DHA

Sabah, Yomra, Güncel
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