Avrasya Üniversitesi'nde Yangın
1 saat önce
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGINTRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN
TRABZON'un Yomra
ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.
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Yangın görüntüsü
YOMRA(Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:49 Kaynak: DHA
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Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı
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