Son Dakika Haberleri: Avrasya Üniversitesi'nde Yangın (3)

Avrasya Üniversitesi'nde Yangın (3)

37 dakika önce

TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:07 Kaynak: DHA

Yomra, Trabzon, Güncel
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