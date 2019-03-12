Avrasya Üniversitesi'nde Yangın (3)
37 dakika önce
TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
TRABZON'un Yomra
ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor. - Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:07 Kaynak: DHA
Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı
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