Avrasya Üniversitesi'ndeki Yangının Ardından

Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde dün sabah meydana gelen yangınla ilgili binada çalışmalar sürüyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde dün sabah meydana gelen yangınla ilgili binada çalışmalar sürüyor. Öğrencilerin önümüzdeki hafta başından itibaren aynı binada eğitim ve öğretime tekrar başlayacağı belirtilirken, yangının bina dışında yakılan bir ateş yada sigara izmaritinden kaynaklandığı iddia ediliyor.



Yangının ardından binada tadilat çalışmalarına hemen başladıklarını belirten Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız, tek tesellilerinin hiç kimseye bir şey olmamış olması olduğunu belirterek Pazartesi günü aynı binada eğitime devam edileceğini söyledi.



Yangının panolardan, elektrik kontağından çıktığı söylentisine katılmadıklarını kaydeden Yıldız, "Dün sabah saat 9 civarlarında binanın dış cephesinde dış tarafta jandarma ile aramızda olan bölümde oradaki yeşil alanda bir ateş yanıyor. Ateşin kim tarafından nasıl yakıldığını bilmiyoruz. Konuyla ilgili Emniyetimiz, İtfaiyemiz rapor düzenleyecek o zaman inşallah nasıl yandığını görürüz. Bina içerisinde herhangi bir yangın olmadı. Kamuoyuna yanlış bilgi veriliyor. Panolardan, elektrik kontağından diyorlar panolar sapasağlam. Bina içerisinde her hangi bir zayiat yok, tamamen dış tarafta çıkan bir yangın. Kısa sürede alttan yukarıya doğru çatıya doğru çıkıyor. Çatıdan duman görülünce arkadaşlarımız buradaki personelimiz, hocalarımız hemen binayı tahliye ediyor. Daha sonra bize haber veriyor ben diğer yerleşkedeydim. Geldiğimde bina tamamen boşaltılmıştı. İtfaiye geldikten sonra da müdahale ediliyor. Sonuç olarak binanın dış cephesinin doğu tarafında yani dörtte birlik bölümünde bir hasar var. Bina içinde eğitim dersliklerimizde ofislerimizde her hangi bir sıkıntı yok. Şimdi temizlikleri yapılıyor. Hafta sonuna kadar temizliği tamamlayacağız. Pazartesi günü öğrencilerimiz eğitime başlayacak. Esasında bizim diğer bölümlerimizde de eğitime devam edecek yerleşkelerimiz var ancak öğrencilerimiz burada devam etmek istediler. İki üç gün, hafta sonuna kadar dinlenmeleri için okulu tatil ettik" dedi.



"Yangın tatbikatı yapsan bu binayı bu kadar kısa sürede boşaltamazsın; Bu bir başarı"



Binayı en kısa sürede eski haline getireceklerini kaydeden Yıldız, yangının illa dışarıdan bir müdahaleyle çıktığını söylemek istemediğini de belirterek, "Hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hiç merak etmesinler. Son derece üzüldük ancak bir taraftan da sevindik. Kimseye bir şey olmamış. Koskocaman bine beş dakika içerisinde yangın tatbikatı yapsan bu kadar kısa sürede boşaltamazsın. Bu bir başarı. Arkadaşlar boşalttılar. Binamızı en kısa sürede eski haline getirmek için tamamlayacağız. Belki de eskisinden daha da iyi olacak. Keşke olmasaydı elimizde olmayan bir neden. Bina dışında olan bir şey bina içerisinde halen hiçbir şey yok. Emniyet soruşturuyor. İnşallah dışarıdan müdahale olmamıştır, belki de birisi sigara izmariti atarak da olabilir. Ben illa dışarıdan bir müdahale olarak söylemek istemiyorum. Yangın dışarıda çıkmış ve kısa sürede çatıya doğru yükselmiş. Sonuç olarak biz eğitime hazırız" diye konuştu. - TRABZON

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