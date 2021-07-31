Avrasya Üniversitesi'nin 10. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Avrasya Üniversitesi'nin 10'uncu kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Üniversitenin Kaşüstü Yerleşkesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek vakıf üniversitesinin kuruluş yıl dönümünde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Avrasya Üniversitesi'nin geçen 10 yılda oldukça büyük bir mesafe aldığını, üniversitenin birçok sıkıntıya ve zorluğa rağmen bugün 6 binin üzerinde öğrencisi bulunduğunu, 12 bin öğrenciyi de başarıyla mezun ettiğini vurgulan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Ümit ederiz önümüzdeki süreçte yeni yüksekokullarla, fakültelerle, enstitülerle, yüksek lisans ve doktora programlarıyla varlığını devam ettirecek ve çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Elbette bugün Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin yerleşkelerinin bu şekilde yükselmesi çok büyük gayretlerin ve yorgunlukların eseridir. Bu manada üniversitenin şehrimizde vücut bulmasında emeği geçen Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ise üniversite olarak 25 bin öğrenci sayısına ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na başarı ödülü takdim etti.