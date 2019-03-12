Avrasya Üniversitesi Yerleşkesinde Yangın (2)
37 dakika önce
Trabzon'un Yomra ilçesinde, Avrasya Üniversitesinin yerleşkesinde yangın çıktı.
Trabzon
'un Yomra
ilçesinde, Avrasya
Üniversitesinin yerleşkesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, kentte özel eğitim veren üniversitenin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binadakiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:07 Kaynak: AA
Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı
Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı
Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı
İran Safranının Kilogramı 70 Bin Lira