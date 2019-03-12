Son Dakika Haberleri: Avrasya Üniversitesi Yerleşkesinde Yangın (2)

Avrasya Üniversitesi Yerleşkesinde Yangın (2)

37 dakika önce

Trabzon'un Yomra ilçesinde, Avrasya Üniversitesinin yerleşkesinde yangın çıktı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde, Avrasya Üniversitesinin yerleşkesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, kentte özel eğitim veren üniversitenin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:07 Kaynak: AA

Trabzon, Yomra, Avrasya, Güncel
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