Son Dakika Haberleri: Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Başlıyor

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Başlıyor

17 dakika önce

54 ülkeden 340 üniversite ve kurumun katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor.

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi Başlıyor, System.String[]
54 ülkeden 340 üniversite ve kurumun katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor.

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, (EURIE) 27 Şubat 2019 Çarşamba günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlıyor.

SUNUMU TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSI ROBOTU MİNİ ADA YAPACAK

Toplam 3 binin üzerinde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve akademisyenin katılacağı zirvenin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fas Milli Eğitim, Mesleki Eğitim, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Saaid Amzazi de teşrif edecek. Programın sunuculuğunu ise, Türkiye'nin ilk insansı robotu Mini Ada yapacak.

50'DEN FAZLA PANELDE YÜKSEKÖĞRETİM KONUŞULACAK

Etkinlik boyunca düzenlenecek olan 50'den fazla panel, seminer ve sempozyumda yükseköğretimde yeni trendler, yapay zeka teknolojileri, Endüstri 4.0, STEM eğitimi, yükseköğretimde kadının liderliği, sığınmacıların yükseköğretim durumu, girişimcilik ve teknoloji, akıllı diplomalar, eğitimde yükselen ülkeler ve yükselen değer Türkiye gibi konuları ele alacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:51 Kaynak: İHA

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