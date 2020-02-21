Avrasya Yükseköğretim Zirvesi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya Yükseköğretim Zirvesi sona erdi - Son Dakika

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi sona erdi

7 saat önce

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) bu yıl 5'incisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) bugün sora erdi.

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi sona erdi, System.String[]

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) bu yıl 5'incisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) bugün sora erdi. Zirveyi değerlendiren EURAS Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, dünya üniversitelerinin bilgi birikimini aynı havuzda toplamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.


19 Şubat'ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Saray'ında 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 200 üniversite ile 2 bin 500'ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanın katıldığı üç günlük zirve bugün gerçekleştirilen geleneksel aile fotoğrafı çekimiyle çalışmalarını tamamladı. Zirveyi değerlendiren EURAS Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, dünyanın sorunlarına bu tarz iş birlikleriyle çözüm bulunabileceğini ve bu tarz programları çok önemsediklerini aktardı.


"Dünyanın problemleri bilgi birikimlerini bir araya getirerek çözülebilir"


EURAS Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, zirveyi şu ifadelerle değerlendirdi: "5'incisini gerçekleştirdiğimiz zirvemizin bugün sonuna geldik. 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 2 bin 500 katılımcının yer aldığı bir zirve oldu. Üniversiteler bu süreçte birbirleriyle iletişim içine girdiler, iş birliği çalışmaları yaptılar, ortak projelere imza arttılar. Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan ve Afrika'dan üniversiteler zirvemize katıldı. Dünya üniversitelerinin bilgi birikimini aynı havuzda toplamanın başarısını yakaladık. Dünyanın problemlerine ortak çözümler bulmaya çalıştık. Bakıldığında tek başına bir coğrafyanın, bir ülkenin ya da bir üniversitenin dünyayı ilgilendiren problemleri çözmesi artık pek mümkün olmuyor. Nitekim tüm dünyayı tehdit eden koranavirüs nedeniyle binlerce insan yaşamını yitirdi. Virüsü taşıyan insan sayısı 70 bini aştı. Komşu ülkelerde bile virüs tehlikesi var. Bunun dışında deprem, göç, terörizm, çevre ve enerji gibi konularda yaşanan problemleri de tek başına bir ülkenin ya da üniversitenin çözmesi mümkün değil. Ancak iş birlikleriyle dünyanın bilgi birikimini bir araya getirerek problemlere çözüm üretebiliriz." - İSTANBUL

Avrasya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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