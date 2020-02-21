Avrasya Yükseköğretim Zirvesi sona erdi - Son Dakika
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Avrasya Yükseköğretim Zirvesi sona erdi

6 saat önce

EURAS'ın bu yıl beşincisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) çalışmalarını tamamladı.

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi sona erdi, System.String[]

EURAS'ın bu yıl beşincisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) çalışmalarını tamamladı.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi-EURIE 2020, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda aile fotoğrafının çekildiği kapanış seremonisi ile sona erdi.

AİLE IYLA KAPANIŞ

Toplam 60 ülke ve 200'ün üstünde üniversiteden 2 bin 500'den fazla üst düzey akademik temsilcinin iştirak ettiği zirve üç gün sürdü. Zirveyle eş zamanlı olarak yaklaşık 150 stanttan oluşan bir de yükseköğretim fuarı gerçekleştirildi. İnovatif girişimcileri bir araya getiren ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Imagine Tomorrow Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Etkinliği'nde ise 70 farklı girişim projesi yatırımcıyla buluştu. Zirve boyunca üniversiteler arasında yaklaşık 300 farklı ikili iş birliği anlaşması imzalandı. Yükseköğretimde Kadın Liderliği panelinin büyük ilgi gördüğü zirve, 21 Şubat Cuma günü zirveye katılan tüm üniversite temsilcilerinin katıldığı geleneksel aile fotoğrafı merasimi ile sona erdi.

DOÇ. DR. MUSTFA AYDIN: "SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Zirveyi değerlendiren EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Zirvenin bu yılki sloganını 'Yükseköğretimde uluslararasılaşma için birleşiyoruz' olarak belirlemiştik. Nitekim yedi iklim dört bucaktan akademik camia mensupları bir araya geldi. Dünyada yaşanan problemleri artık hiçbir üniversite tek başına çözemez. Bunun için bir araya gelmek, el ele vermek, iş birlikleri geliştirmek ve bir sinerji oluşturmak gerekiyor. EURIE gibi zirveler de bu çabalar için büyük bir fırsat. Üç gün boyunca burada üniversiteler arasında temaslar yaşandı, ikili iş birlikleri gerçekleştirildi. Bu yıl beşinci defa gerçekleştirdiğimiz EURIE'yi yükseköğretimde bir dünya markası haline getiren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Avrasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
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