Avro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi - Son Dakika

Avro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi

29.12.2020 17:09
Avro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetimindeki değişimle Türk lirasında başlayan yükseliş eğilimi devam ederken, atılan adımların etkisini göstermesiyle avro/TL 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9'un altına indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetimindeki değişimle Türk lirasında başlayan yükseliş eğilimi devam ederken, atılan adımların etkisini göstermesiyle avro/TL 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9'un altına indi.

7 Kasım'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Naci Ağbal'ın atanması ve Ağbal'ın fiyat istikrarına yönelik kararlı ve güçlü açıklamalarının etkisiyle Türk lirası değer kazanmaya başladı.

TCMB Başkanı Ağbal'ın ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da göreve başlaması ve piyasa dostu güçlü mesajlar vermesiyle Türk lirası varlıklara talebin arttığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım'da partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içinde olduklarını açıklamasıyla Türk lirasındaki değer kazancı hızlandı.

Analistler, Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşu, 24 Aralık'ta 200 baz puanlık güçlü faiz artışı ve 2021 Yılı Para ve Kur Politikası sunumunda enflasyonla mücadelede kararlı adımların atılacağına ilişkin mesajları sonrasında Türk lirasındaki değer kazancının devam ettiğini söyledi.

Döviz kurları haftalık bazda incelendiğinde düşüş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşındı ve avro/TL, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etti. Avro/TL, 20 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 8,9992'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 9,0120 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL de 7,3462 ile 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası 7,3540 seviyesinde dengelendi.

Yaklaşık 2 aydır düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin risk primi (CDS) ise bu süreçte 590'lı seviyelerden 311 baz puana indi.

Analistler, dolar/TL'de 7,30 desteğinin kırılması durumunda psikolojik destek olan 7'nin gündeme gelebileceğini, avro/TL'de ise 8,50'nin orta vadeli hedef olduğunu kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, 20 Kasım, Kasım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi - Son Dakika Ekonomi


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