Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi, 4. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü

Euro Bölgesi, 4. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü

1 saat önce

Euro Bölgesi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,1 büyüdü.

Euro Bölgesi, 4. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü, System.String[]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2018 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,1 olarak belirlendi.

2018'DE EURO BÖLGESİ YÜZDE 1,8, AB İSE YÜZDE 1,9 BÜYÜDÜ

AB'de ise GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2017'nin 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,4 arttı. Böylece 2018'de Euro Bölgesi yüzde 1,8, AB ise yüzde 1,9 büyüdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA

Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel
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