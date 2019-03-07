Euro Bölgesi, 4. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2018 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,1 olarak belirlendi.

2018'DE EURO BÖLGESİ YÜZDE 1,8, AB İSE YÜZDE 1,9 BÜYÜDÜ

AB'de ise GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2017'nin 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,4 arttı. Böylece 2018'de Euro Bölgesi yüzde 1,8, AB ise yüzde 1,9 büyüdü.