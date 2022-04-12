Avro Bölgesi bankaları, şirketlerin kredi talebinin artmaya devam etmesini bekliyor - Son Dakika
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Avro Bölgesi bankaları, şirketlerin kredi talebinin artmaya devam etmesini bekliyor

12.04.2022 14:33
Avro Bölgesi bankaları, şirketlerin kredi talebinin artmaya devam etmesini bekliyor

Avro Bölgesi'ndeki bankaların, Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak artan risklerle kredi şartlarını ilk çeyrekte sıkılaştırdığı ve şirketlerin kredi talebinin yılın ikinci çeyreğinde artmaya devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Avro Bölgesi'ndeki bankaların, Rusya- Ukrayna savaşının bir sonucu olarak artan risklerle kredi şartlarını ilk çeyrekte sıkılaştırdığı ve şirketlerin kredi talebinin yılın ikinci çeyreğinde artmaya devam etmesinin beklendiği bildirildi.

ECB, Avro Bölgesi'nde bankaların katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin yılın ilk çeyreğini kapsayan raporu yayımladı.

Rapora göre, Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebi yılın ilk çeyreğinde artış kaydetti.

ECB'den rapora ilişkin yapılan açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinde şirketlerin kredi taleplerinin işletme sermayesi finansmanı ihtiyacıyla arttığı belirtildi.

Açıklamada, "Bankalar, 2022'nin ikinci çeyreğinde şirketlerin kredi talebindeki net artışın devam etmesini ancak konut kredisi talebinde net düşüş ve tüketici kredisi talebinin de genel olarak sabit kalmasını bekliyor." denildi.

Avro Bölgesi'nde bankaların ilk çeyrekte firma ve konutlara kredi şartlarını sıkılaştırırken, hanehalkına tüketici kredisi şartlarını hafifçe gevşettiği belirtilen açıklamada, bunun, ikinci çeyrekte Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak artan riskler ve gelecekte ECB'den daha az teşvik edici bir para politikası beklentisi nedeniyle sıkılaştırmaya devam edileceği kaydedildi.

Eurosystem'in Avro Bölgesi'ndeki bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinmesini sağlayan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 7- 22 Mart'ta yapılan son anket, 151 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.

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Ukrayna, Banka, Rusya, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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