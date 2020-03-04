Avro Bölgesi bileşik PMI beklentiler dahilinde yükseldi - Son Dakika
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Avro Bölgesi bileşik PMI beklentiler dahilinde yükseldi

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta beklentiler dahilinde yükselerek 51,6 puana çıktı.

Avro Bölgesi bileşik PMI beklentiler dahilinde yükseldi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta beklentiler dahilinde yükselerek 51,6 puana çıktı.

IHS Markit'in PMI nihai verilerine göre, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 51,6 puana yükselen Avro Bölgesi'nde bileşik PMI, son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Endekse ilişkin beklenti, öncü veride açıklanan 51,6 puan olması yönündeydi. Endeks, ocak ayında 51,3 puan olarak gerçekleşmişti.

Avro Bölgesi'nde şubat ayı hizmet PMI ise 52,5 puandan 52,6 puana yükseldi.

PMI verisinde, 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avro Bölgesi ekonomisi şubatta koronavirüs salgınından kaynaklanan aksaklıklara karşı direnç gösterdi ancak veriler ayrıntılı incelendiğinde, sorunların önümüzde beklediğine dair işaretler var." ifadelerini kullandı.

Williamson, virüsten kaynaklanan talepteki gerilemeden dolayı hem mal hem de hizmet ihracatı düşüş hızında artış görüldüğünü kaydederek, giderek yaygınlaşan teslimattaki gecikmelerin gelecekteki üretimi tehdit ettiğini vurguladı.

Öte yandan, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da ocakta 51,2 olan bileşik PMI, şubatta 50,7 puan olarak tespit edildi. Beklenti, endeksin 51,1 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi de koronavirüs salgınının etkisiyle şubatta 54,2'den 52,5'e inerek son 3 ayın en düşüğüne geriledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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