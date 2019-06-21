Son Dakika Haberleri: "Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştık"
Son Dakika Güncel Haber

"Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştık"

51 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştıklarını söyledi.
Macron, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.
İklim konusunda çalışmaların yapılmasının önemine değinen Macron, "Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştık." dedi.
Macron, Avro Bölgesi bütçesi konusunda somut adımların atılması gerektiğini işaret etti.
AB Komisyonu başkan adaylarından hiçbirinin çoğunluğun desteğini alamadığını hatırlatan Macron, "(Yeni AB Komisyonu Başkanının) 30 Haziran'da düzenlenecek zirvede belirlenmesi konusunda anlaştık." diye konuştu.
Macron, "(Yeni AB Komisyonu Başkanı) Yetenekli ve kaliteli olması gerekiyor. Herkes bu kriteri aramalı." ifadesini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'in görevi boyunca yaptığı çalışmaları "pozitif" bulduğunu belirten Macron, Hıristiyan Demokratlar'ın adayı Manfred Weber'in liste başı adayı olduğu için AB Komisyonu Başkanı olması gerektiğini fikrini doğru bulmadığını söyledi.
Macron, " (Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin) Münhasır ekonomik bölgesinde Türklerin işgalinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ettik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:35 Kaynak: AA
emmanuel macron, cumhurbaşkanı, fransa, avrupa birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzun çalışma saatleri "felç riskini" artırıyor AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi: Alacağımız tedbirler hafif olmayacak! Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:26:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Avro Bölgesi bütçesi oluşturulması konusunda anlaştık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]