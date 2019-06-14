Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi bütçesinde uzlaşı sağlandı
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Avro Bölgesi bütçesinde uzlaşı sağlandı

1 saat önce

Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "(Avro Bölgesi) Bütçe enstrümanının temel özellikleri konusunda anlaşma sağladık.

Avro Bölgesi bütçesinde uzlaşı sağlandı, System.String[]
Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "(Avro Bölgesi) Bütçe enstrümanının temel özellikleri konusunda anlaşma sağladık." dedi.
Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, başlangıçta Fransa'nın ortaya attığı ve Almanya'nın desteğini alan Avro Bölgesi bütçesi kurulmasını ele aldıklarını belirten Centeno, "Bütçe enstrümanı, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve bankacılık birliği konularında ilerleme sağlamayı amaçlıyorduk. Bütçe enstrümanının temel özellikleri konusunda anlaşma sağladık." diye konuştu.
Centeno, Avro Bölgesi bütçesinin katılacak üye ülkelerin ekonomik yakınlaşmasını ve rekabetçiliğini destekleyeceğini, ekonomik ve parasal birliği güçlendireceğini ifade etti.
Enstrümanın ekonomik büyümeye ve dayanıklılığa da katkı sağlayacağına dikkati çeken Centeno, söz konusu bütçe önceliklerinin AB liderleri ve Avro Grubu tarafından belirleneceğini anlattı.
Centeno, Avro Bölgesi bütçesinin üye ülkelerdeki yapısal reformları destekleyeceğini ayrıca kamu yatırımlarını finanse edeceğini belirtti.
Bütçe boyutunu AB liderlerinin belirleyeceğini kaydeden Centeno, bütçe yönetimi ve finansman kaynakları konularında ise henüz bir anlaşma sağlanmadığını, çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Avro Bölgesi bütçesine ilişkin uzlaşı, Brüksel'de gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde görüşülecek.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:38 Kaynak: AA
lüksemburg, portekiz, avrupa birliği, baka, Ekonomi
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