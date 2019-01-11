Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi Hane Halkı Tasarrufu Arttı

Avro Bölgesi Hane Halkı Tasarrufu Arttı

1 saat önce

Avro Bölgesinde hane halkı tasarruf oranı 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 12,3'e çıktı.

Avro Bölgesi Hane Halkı Tasarrufu Arttı, System.String[]
Avro Bölgesinde hane halkı tasarruf oranı 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 12,3'e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesinde hane halkı tasarruf oranlarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesinde tasarruf oranı 2018'in ikinci çeyreğindeki yüzde 12,1 seviyesinden, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 12,3'e yükseldi.

Avro Bölgesinde hane halkı yatırım oranı ise yılın ikinci çeyreğine kıyasla üçüncü çeyrekte yüzde 9,1'de sabit kaldı. Öte yandan, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 23 oranında gerçekleşen Avro Bölgesinde iş yatırımları üçüncü çeyrekte yüzde 23,3'e ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:49 Kaynak: AA

Avrupa, Ekonomi
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