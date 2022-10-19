Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde zirve yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde zirve yaptı

19.10.2022 12:10
Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde, eylülde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 9,9'a çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Avro Bölgesi'nde, eylülde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 9,9'a çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9,9'a yükselerek rekor kırdı.

Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece Avro Bölgesi'nde eylül ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.

AB'de de ağustos ayında yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10,9 oldu. Böylece, AB'de çift haneli enflasyon ölçüldü.

Enflasyon, geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3,4, AB'de ise yüzde 3,6 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'nde öncü verilerde eylül ayı enflasyon oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Avro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyon artışına en fazla etkiyi enerji yaptı.

Enflasyonun yüzde 4,19'u enerji, yüzde 2,47'si gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,8'i hizmetler ve yüzde 1,47'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Enflasyon, eylül ayında Estonya'da yüzde 24,1, Litvanya'da yüzde 22,5, Letonya'da yüzde 22, Macaristan'da yüzde 20,7, Çekya'da yüzde 17,8, Hollanda'da yüzde 17,1, Polonya'da yüzde 15,7, Bulgaristan'da yüzde 15,6, Slovakya'da yüzde 13,6, Romanya'da yüzde 13,4, Hırvatistan'da yüzde 12,6, Yunanistan ve Belçika'da yüzde 12,1, Danimarka'da yüzde 11,1, Almanya ve Avusturya'da yüzde 10,9, Slovenya'da yüzde 10,6 ve İsveç'te yüzde 10,3 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, AB üyesi 18 ülkede enflasyon çift haneye çıktı.

Bu oran, Portekiz'de yüzde 9,8, İtalya'da yüzde 9,4, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İspanya'da yüzde 9, Lüksemburg'da yüzde 8,8, İrlanda'da yüzde 8,6, Finlandiya'da yüzde 8,4, Malta'da yüzde 7,4 ve Fransa'da yüzde 6,2 oldu.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Son Dakika | İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'Ukrayna'ya silah vermeyeceğiz' Son Dakika | İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'Ukrayna'ya silah vermeyeceğiz' AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi'ni kabul etti Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi'ni kabul etti

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde zirve yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
16:09 Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı
15:56 Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı
15:31 Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
15:21 Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede "sıkıyönetim" ilan etti
15:19 Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:03:58. #1.11#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde zirve yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement