Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde büyüme duraklamaya yakın
Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde büyüme duraklamaya yakın

Avro Bölgesi'nde büyüme duraklamaya yakın

1 saat önce

Merkezi Londra'da bulunan Oxford Economics, Avro Bölgesi ekonomisinde büyümenin halen duraklamaya çok yakın seviyede olduğunu duyurdu.

Avro Bölgesi'nde büyüme duraklamaya yakın, System.String[]

Merkezi Londra'da bulunan Oxford Economics, Avro Bölgesi ekonomisinde büyümenin halen duraklamaya çok yakın seviyede olduğunu duyurdu.

Ekonomik araştırmalar kuruluşundan yapılan açıklamada Avro Bölgesi'nde ekim ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 50,2 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılarak, bölgede ekonomik büyümenin duraklamaya çok yakın olduğu kaydedildi.

Avro Bölgesi'nde bir önceki ayda (eylül) bileşik PMI endeksinin 50,1 seviyesinde gerçekleştiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bölgede imalat sektöründe 2012 yılından bu yana en sert bozulmanın görüldüğüne de vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca Avro Bölgesi'ndeki istihdam büyümesindeki bozulmanın tüketici davranışlarına yansıyarak ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatabileceği belirtildi.

Oxford Economics açıklamasında Almanya'da bileşik PMI verisinin 48,6 seviyesinde olduğu, son verilerle birlikte yılın dördüncü çeyreğinde Almanya'da ekonomik toparlanmanın görülmesine ilişkin beklentilerin azaldığı belirtildi.

Açıklamada son verilerin ardından Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin bu yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevine gelen Christine Lagarde'nin hükümetlere mali teşvik çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Londra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya şampiyonu Vervoort ötenazi ile yaşamına son verdi
Günlük burç yorumları 24 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 14:36:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde büyüme duraklamaya yakın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]