Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde ekimde şirket kredileri yüzde 3,8 arttı
Son Dakika Güncel Avro Bölgesi'nde ekimde şirket kredileri yüzde 3,8 arttı - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde ekimde şirket kredileri yüzde 3,8 arttı

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ekimde şirket kredileri yüzde 3,8 arttı, System.String[]

Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın ekim ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre ekim ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü. Söz konusu krediler eylülde ise yüzde 3,6 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,5 genişlerken bir önceki aya göre ise 0,1 puan artış gösterdi. Ekimde geniş para arzı M3 ise yüzde 5,6 büyüyerek analistlerin beklentisi olan yüzde 5,5'nin üstünde kaldı.

Avrupa Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 19:12:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde ekimde şirket kredileri yüzde 3,8 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]