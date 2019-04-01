Avro Bölgesi'nde Enflasyon Düştü
43 dakika önce
Avro Bölgesi'nde mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,4'e geriledi.
Avro Bölgesi'nde mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,4'e geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,4'e indi.
Avro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 5,3'le enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 1,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,1 ile hizmetler ve yüzde 0,2 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.
Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:33 Kaynak: AA
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