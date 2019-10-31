Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

7 saat önce

Avro Bölgesi'nde ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 0,7'ye geriledi.

Avro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,6 ile hizmetler ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.

Bunları yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 1,8 ile de enerji izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması ise dikkati çekiyor.

Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 31 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Süper teleskop ile karanlık enerjinin gizemi çözülecek! Yaklaşık 35 milyon galaksi incelenecek Irak'taki protestolarda acı bilanço: 250 kişi öldü Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:46:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]