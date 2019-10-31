Avro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Avro Bölgesi'nde ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 0,7'ye geriledi.

Avro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,6 ile hizmetler ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.

Bunları yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 1,8 ile de enerji izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması ise dikkati çekiyor.