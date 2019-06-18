Avro Bölgesi'nde enflasyon mayısta geriledi

Avro Bölgesi'nde mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2'ye geriledi.

Avro Bölgesi'nde mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2'ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisan ayında yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 1,2'ye geriledi.

AB'de ise nisanda yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

AB üyesi ülkeler arasında mayıs ayında en yüksek enflasyon yüzde 4,4 ile Romanya, yüzde 4 ile Macaristan ve yüzde 3,5 ile Letonya'da ortaya konurken söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 0,3 ile Portekiz ve yüzde 0,6 ile Yunanistan'da ölçüldü.

Enflasyon oranı mayısta Almanya'da yüzde 1,3, Fransa'da yüzde 1,1 ve İtalya'da yüzde 0,9 olarak belirlendi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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