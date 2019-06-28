Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı
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Avro Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı

2 saat önce

Avro Bölgesi'nde haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı, System.String[]
Avro Bölgesi'nde haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2 olarak ölçüldü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, haziran ayında sabit kaldı.
Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:05 Kaynak: AA
Avrupa, Ekonomi
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