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Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

7 saat önce

Avro Bölgesi'nde kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 1'e çıktı.

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Avro Bölgesi'nde kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 1'e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekim ayında yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 1'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,9 ile hizmetler, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 3,2 ile de enerji izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması ise dikkati çekiyor.

Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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