Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde 2019 aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde 2019 aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3'e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin geçen yılın aralık ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verilerini yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasım ayında yüzde 1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,3'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,8 ile hizmetler, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile de enerji izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması ise dikkati çekiyor.

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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