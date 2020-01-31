Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,4'e çıktı.

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Avro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,4'e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralık ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,4'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,8 ile enerji, yüzde 1,5 ile hizmetler ve yüzde 0,5 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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