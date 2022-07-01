Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2 yıl sonra ilk kez haziranda düştü - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2 yıl sonra ilk kez haziranda düştü

01.07.2022 13:51
Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2 yıl sonra ilk kez haziranda düştü

Avro Bölgesi'nde haziranda imalat sanayinin üretimi, yüksek fiyatlar ve karamsar ekonomik görünümün tüketicileri satın alma konusunda temkinli davranmaya zorlamasının etkisiyle 2 yıl önceki Kovid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana ilk kez düştü.

Avro Bölgesi'nde haziranda imalat sanayinin üretimi, yüksek fiyatlar ve karamsar ekonomik görünümün tüketicileri satın alma konusunda temkinli davranmaya zorlamasının etkisiyle 2 yıl önceki Kovid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana ilk kez düştü.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin haziran ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verisini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki fabrika faaliyetleri, tüketicilerin satın alma konusunda temkinli davranmasından olumsuz etkilendi.

Avro Bölgesi'nde mayısta 54,6 olan imalat sanayi imalat sanayi PMI, haziranda 52,1'e gerileyerek yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine indi.

S&P Global, öncü verilerde haziran ayı imalat PMI'yı 52 puan olarak açıklamıştı.

"Düşüş (imalatta) önümüzdeki aylarda ivme kazanacak gibi görünüyor"

S&P Global Baş Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avro Bölgesi imalatı, talepteki keskin düşüşün etkisiyle 2 yıldır ilk kez üretimin azalmasıyla haziranda düşüşe geçti." ifadesini kullandı.

Williamson, artan fiyatlar ve belirsiz ekonomik görünüm nedeniyle tüketicilerin harcama konusunda daha temkinli olması sonucu talebin zayıfladığını ifade ederek, "Düşüş (imalatta) önümüzdeki aylarda ivme kazanacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2 yıl sonra ilk kez haziranda düştü - Son Dakika

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