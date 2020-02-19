Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta düştü - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta düştü

7 saat önce

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, 2019'un aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta düştü, System.String[]

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, 2019'un aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2019 aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 3,1 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in aralık ayına göre ise yüzde 3,7 geriledi.

AB'de inşaat üretimi, aralıkta önceki aya göre yüzde 2,8, 2018'in aynı dönemine göre ise yüzde 2,6 düşüş gösterdi.

Böylece ortalama inşaat üretimi 2019'da 2018'e kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 1,8, AB'de yüzde 2,4 arttı.

AB ülkeleri arasında aralıkta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 3,4 ile Slovakya, yüzde 1,6 ile Çekya ve yüzde 0,3 ile İsveç'te gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 8,7 ile Almanya, yüzde 3,4 ile Polonya ve yüzde 3 ile Macaristan'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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